Индексы Токийской фондовой биржи выросли на 8% на фоне переноса сроков Олимпиады

Ключевые индексы Токийской фондовой биржи в среду выросли более чем на 8% на фоне договоренностей об отсрочке проведения Олимпиады в Японии до лета 2021 года, сообщает ТАСС.

Как свидетельствуют данные торгов, размещенные на сайте биржи, индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, по итогам дня вырос на 8,04%, до отметки 19546,63 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, увеличился на 6,87%, до 1424,62 пункта.

Агентство Кyodo отмечает, что инвесторы в Токио выразили удовлетворение по поводу решения о переносе сроков Олимпиады, которое больше устраивало местный бизнес, чем отмена запланированных Игр.

Японская валюта на торгах чуть ослабла, что выгодно местным экспортерам. За доллар дают 111,23 — 111,24 иены.