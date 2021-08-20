Илон Маск анонсировал создание человекоподобного робота Tesla Bot. Прототип модели, оснащенной искусственным интеллектом, появится в 2022 году.

Робот будет оснащен набором датчиков, применяемых в электромобилях Tesla. Высота робота составит 172 сантиметра, а вес — около 56 килограммов. Вместо лица у него будет экран для отображения информации, а руки и ноги будут управляться с помощью 40 сервоприводов. Материалы прототипа робота будут легкими

Робот сможет ходить в магазин, подавать предметы и взаимодействовать с помощью искусственного интеллекта с автомобилем Tesla. Робот будет ходить со скоростью около 8 км/ч и сможет поднимать предметы весом до 20 кг.

“Предполагается, что он будет дружелюбным”, — шутит Маск.

По его словам, разработанные в Tesla технологии было бы логично облечь в человекоподобную форму.

“Если задуматься, Tesla уже сейчас можно назвать крупнейшим в мире производителем роботов, потому что наши машины напоминают полуразумных роботов на колесах”, — заявил Маск.

Робот призван избавить его владельца от опасных, монотонных и скучных задач.