В Баку впервые прошло самое захватывающее дрифт состязание — Red Bull Car Park Drift, в котором приняли участие лучшие мастера автозаносов Азербайджана.

Как сообщает #, событие состоялось на территории парковки Baku Crystal Hall.

Посмотреть на яркое автошоу пришло большое количество людей.

16 дрифтеров состязались за титул победителя и право представлять Азербайджан на мировом финале Red Bull Car Park Drift в Саудовской Аравии, в котором примут участие 25 стран.

Поддерживали участников национального финала не только зрители на трибунах — в Баку приехал мировая звезда дрифта, чемпион Red Bull Car Park Drift, ливанец Абдо Фегали, вошедший в Книгу рекордов Гиннеса в 2012 году как исполнитель самого длинноно дрифта в Абу-Даби.

В августе он провел с участниками национального этапа Red Bull Car Park Drift мастер-классы, а накануне азербайджанского финала вернулся в Баку, чтобы поддержать участников, а заодно — устроить показательное шоу для бакинцев.

Партнерами организаторов чемпионата — компании Red Bull стали Азербайджанская автомобильная федерация, Baku City Circuit и производитель моторных масел AmsOil.

Лучшие маршалы страны, обслуживающие трассу Гран При Азербайджана Ф1 присоединились к состязанию — трек Red Bull Car Park Drift был под их неусыпным контролем.

Для гостей была организована интерактивная фан-зона.

По итогам упорной борьбы лучшим стал пилот автомобиля под номером 20 Адыль Ахундов.

Второе место — у Рауфа Дадашзаде, третьим стал Парвиз Азизов.

Победителей чествовали директор Центра Гейдара Алиева Анар Алекперов и министр спорта и молодежи Фарид Гаибов.