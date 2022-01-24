Форвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу ситуации с выдворением теннисиста Новака Джоковича из Австралии.

«Те, кто делают прививку, делают ее потому, что верят в нее, считают ее эффективной против болезни.

У каждого свое мнение. Нельзя заставлять людей вакцинироваться лишь для того, чтобы они могли ходить на работу.

Я сделал прививку, поскольку считаю, что вакцина меня защищает, а не для того, чтобы иметь возможность играть в футбол. Это разные вещи», – сказал швед Journal du Dimanche.