Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» осуществили атаку с применением баллистической ракеты на город Джизан, расположенный на юго-западе Саудовской Аравии, неподалеку от границы с Йеменом. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции.

«Мятежники-хуситы осуществили жестокое нападение с применением баллистической ракеты на город Джизан. Это третья попытка хуситов совершить атаку на гражданских лиц разных национальностей в промышленной зоне. По предварительным данным, один человек получил незначительные травмы. Проводится оценка нанесенного ущерба», — подчеркивается в сообщении.

В коалиции во главе с Саудовской Аравией также указали, что «будут решительно противостоять любым агрессивным действиям» со стороны представителей «Ансар Аллах».

В последние недели ВВС аравийской коалиции активизировали нанесение ударов с воздуха по военным объектам хуситов в Йемене, в частности в районе Саны — контролируемой мятежниками столицы страны. Наиболее интенсивные бомбардировки начались после того, как представители «Ансар Аллах» 3 января захватили недалеко от йеменского портового города Ходейда шедшее под флагом ОАЭ грузовое судно, а 17 января осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на Абу-Даби. (ТАСС)