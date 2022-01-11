Террористы все больше угрожают границам Турции. Шаги по их ликвидации продолжаются со всей решимостью.

Об этом заявил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, комментируя ход операции, начатой в ответ на гибель 3 военнослужащих на границе с Сирией.

Взрывное устройство, установленное террористами PKK/YPG, сработало в субботу, 8 января, в районе Акчакале турецкой провинции Шанлыурфа.

Хулуси Акар сообщил, сразу после гибели военных в районе Акчакале были предприняты ответные меры.

«По состоянию на сегодняшний день нейтрализованы уже 22 террориста. По объектам террористов PKK/YPG наносятся мощные удары», — сообщил Акар.

Министр нацобороны заверил, что турецкая армия дает достойный ответ на угрозы извне. «Операции будут набирать оборот. Терпение Турции — на пределе», — сказал Акар, вновь подчеркнув, что Турция ожидает от всех сторон [России и США] выполнения обязательств в рамках договоренностей по Сирии.