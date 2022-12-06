Любая угроза или провокация в адрес Турции или Азербайджана вне зависимости от ее источника, будут признаны в качестве общего вызова на пути братских стран. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, обращаясь во вторник к участникам совместных турецко-азербайджанских учений «Братский кулак» на полигоне Перекишкуль вблизи Баку.

По его словам, Анкара и Баку «считают общими как друзей, так и врагов». Пусть никто в этом не сомневается, подчеркнул турецкий министр, находящийся в Азербайджане в сопровождении начальника Генштаба ВС Турции и командующими родами войск.

За учениями наблюдал также министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Хулуси Акар отметил, что весь мир сегодня проходит через полосу нестабильности, рисков и угроз. «В сложившейся ситуации, обеспечение безопасности наших стран и народов, возможно только и только посредством наличия сильной армии, как фактора эффективного сдерживания, а для этого нужно иметь высокопрофессиональный кадровый состав, вооружение и технику», — сказал турецкий министр.

Глава оборонного ведомства Турции отметил значимость совместных учений, в рамках которых армии различных стран координируют свои действия, отрабатывая навыки совместных шагов, в том числе в периоды войны.

Хулуси Акар назвал Азербайджан родной и братской страной для Турции. «Мировое сообщество стало свидетелем нашего единства в период 44-дневной войны, по итогам которой от многолетней армянской оккупации были освобождены исторические земли Азербайджана», — подчеркнул министр.

Турецкий министр призвал закрыть страницу противоречий и ненависти в регионе, и начать строить общее будущее на основе уважения норм международного права.

Акар дал высокую оценку позиции лидеров Турции и Азербайджана, в чьих заявлениях неоднократно звучал четкий посыл к миру, стабильности и развитию в регионе. «Искренне надеемся, что Армения не оставит без ответа руку мира Турции и Азербайджана», — подчеркнул министр.

В довершении турецкий министр указал на значимость открытия региональных коммуникаций на Южном Кавказе, в том числе «Зангезурского коридора».

Хулуси Акар завершил свою речь словами: «Да здравствует братство Азербайджана и Турции!».