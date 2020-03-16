Хуан Карлос I, правивший Испанией почти 40 лет, лишился жалованья

Король Испании Филипп VI распорядился лишить своего отца, бывшего короля Хуана Карлоса I ежегодного жалованья в размере 194 000 евро. Об этом говорится в заявлении королевского дворца. Кроме того, действующий монарх откажется от наследства 82-летнего отца.

Заявление появилось на фоне публикаций о связи членов королевской семьи с панамским фондом Lucum Foundation. Так, в начале марта швейцарское издание Tribune de Genève сообщило, что в 2008 году Хуан Карлос I получил 100 млн долларов от Саудовской Аравии. Эти деньги были зачислены на швейцарский счет, открытый на имя фонда и принадлежавший тогдашнему монарху.

Через несколько дней британское издание The Daily Telegraph назвало короля Филиппа бенефициаром фонда. В свою очередь, королевский дворец подчеркнул, что действующему испанскому монарху ничего неизвестно о назначении его бенефициаром. Однако в заявлении испанской стороны указано, что в марте 2019 года король Филипп получил письмо от британской юридической компании Kobre & Kim, в котором говорилось о предполагаемом назначении монарха бенефициаром Lucum Foundation после смерти его отца.

Филипп VI вступил в должность в июне 2014 года, после отречения от престола Хуана Карлоса I, занявшего трон в 1975 году. (DW)