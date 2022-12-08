Страны Евросоюза официально одобрили присоединение Хорватии к Шенгенской зоне.

Как передает ТАСС, об этом в четверг премьер-министр республики Андрей Пленкович написал на своей странице в Twitter.

«Хорватия получила единодушную поддержку Совета по внутренним делам и юстиции — с 1 января 2023 года мы становимся членом Шенгенского соглашения», — сообщил Пленкович.

Совет по внутренним делам и юстиции ЕС отказался поддержать решение о вступлении Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону. В поддержку балканских государств высказались 25 из 27 министров стран ЕС, против проголосовали представители Австрии и Нидерландов.