Духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи во вторник в разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом предостерег Анкару от начала военной операции на севере Сирии.

«Эта затея точно пойдет во вред и Сирии, и Турции, а также всему региону», — сказал Хаменеи, слова которого приводит агентство IRNA.

«Сирийские вопросы должны решаться путем диалога, и Россия, Иран и Турция должны решить эту проблему через переговоры», — отметил он.

Ранее Эрдоган заявил, что вооруженные силы республики намерены провести новую трансграничную операцию на севере Сирии — в Тель-Рифате и Манбидже, а затем военные действия, по его словам, охватят Айн-эль-Араб и Айн-Иссу.