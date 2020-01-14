Хафтар решил еще два дня подумать

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар положительно воспринял итоговое заявление по встрече в Москве, но взял двое суток для обсуждения с лидерами племен, сообщает Минобороны России во вторник.

Накануне в Москве прошли межливийские переговоры с участием представителей РФ и Турции. Информированный ливийский источник сообщил, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о перемирии с триполийским правительством Файеза Сарраджа. Глава МИД ПНС Мухаммед ат-Тахер Сияла сообщил РИА Новости, что делегация ПНС подписала соглашение, после чего отправилась в Стамбул.

| 2020-01-14T16:23:40+00:00 14 января 2020, 17:33|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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