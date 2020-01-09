Хафтар не планировал встречаться с Сарраджем в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар не планировал встречаться с главой ливийского Правительства национального согласия Файезом Сарраджем в ходе своего визита в Рим в среду, сообщил РИА Новости представитель властей на востоке Ливии Ареф Али Найед.

В среду Саррадж и осадивший Триполи маршал Халифа Хафтар прибыли в Рим, где планировалась их встреча с премьером Италии Джузеппе Конте. Глава российской контактной группы по ливийскому урегулированию Лев Деньгов сообщал РИА Новости, что встречи Сарраджа ни с Хафтаром, ни с Конте не состоялись из-за проблем организационного характера.

«Таких планов не было», — заявил Найед, отвечая на вопрос, планировалась ли встреча Хафтара с главой Правительства национального согласия.

Представитель властей на востоке Ливии обвинил Правительство национального согласия в «бездействии и нарушении обещаний», а лично Сарраджа — в том, что тот «потерпел полную неудачу как партнер по переговорам».

Найед также положительно оценил вклад Италии в решение ливийского кризиса.