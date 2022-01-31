Предприниматель Хафиз Мамедов выплатил государству 600 тысяч манатов, а оставшуюся часть долга обязался выплатить в течение недели.

Как передает Report, об этом сообщила Государственная налоговая служба при Министерстве экономики.

Хафиз Мамедов в процессе следствия признал выдвинутые против него обвинения, уплатил долги по налогам и взносы на обязательное государственное социальное страхование в размере 600 тысяч манатов, а также обязался погасить оставшийся долг в течение недели.

25 января 2022 года решением Ясамальского районного суда в отношении предпринимателя Хафиза Мамедова была избрана мера пресечения в виде ареста по уголовному делу, возбужденному по статье 213.3 УК АР за уклонение от уплаты долгов по налогам и взносов на обязательное государственное социальное страхование в размере 1 465 200 манатов.