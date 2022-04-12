От России нужно требовать репараций для Украины за ущерб, нанесенный в результате военных действий. Такое мнение в колонке для НВ выразил 11 апреля бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

«Украина вправе потребовать возмещения со стороны РФ. Это факт. В нашем случае речь идет о возмещении тех сокрушительных потерь, которые нанесла Россия. То есть агрессор должен платить Украине за разрушенную промышленность, гражданскую инфраструктуру: дома, школы, больницы, учреждения культуры и другие объекты», – написал он.

Бывший замгенпрокурора отметил, что Украина уже сделала первые шаги в этом направлении, обратившись в Международный суд ООН и потребовав, чтобы РФ в том числе возместила все убытки, причиненные вооруженной агрессией.

«Теоретически решение о возмещении ущерба Украине может быть принято Советом Безопасности ООН. […] Каким образом заставить РФ выполнить потенциальное решение Совбеза ООН? К примеру, ни в коем случае не ослаблять санкционное давление, пока руководство РФ не согласится на выплату репараций», – объяснил Мамедов.

Он считает, что «можно привязать размораживание иностранных активов РФ к выплате репараций, то есть обеспечить их возврат только тогда, когда Россия компенсирует Украине все убытки», – отметил Мамедов.

(gordonua.com)