Пеп Гвардиола призвал власти отчитаться о теракте в Барселоне.

17 августа 2017 года 22-летний Юнес Абуякуба на Fiat Talento совершил наезд на пешеходов на улице Рамбла, что привело к гибели 13 человек, а еще 100 получили травмы различной степени тяжести. В тот же день в муниципалитете Альканар в результате двух взрывов погиб один человек, около десяти получили ранения. В городе Камбрильс группа террористов также наехала на фургоне на людей, из-за чего один человек погиб, а шестеро пострадали.

Ответственность на себя взяло «Исламское государство».

«Сколько нам еще ждать, чтобы точно узнать, что произошло 17 августа? Испанский женералитет, мы хотим знать правду. Вы здесь для этого.

Стыд – вот что я чувствую.

Всем пострадавшим и их родственникам хочу сказать, что не проходит ни дня, чтобы я не думал о вас», – сказано в сообщении на странице главного тренера «Манчестер Сити» в Twitter. (sports.ru)