В годы перестройки, наконец, к публикации были допущены произведения раньше запрещенных авторов. Так, увидели свет не только произведения Фридриха Ницше или Зигмунда Фрейда, но и русских национальных авторов, в том числе, произведения философов В.Розанова, Н.Бердяева и М.Соловьева.

Автор этих строк с большим интересом читал особенно Бердяева, который много писал о «русской идее», о миссии России и русских. Николай Бердяев утверждал, что Россия должна нести «пламя просвещения и свободы» другим народам, хотя русские в те времена были самым непросвещенным и несвободным народом мира.

Просвещенным понятно и без дискуссий — русская литература возникла в девятнадцатом веке, не говоря уже о серьезной русской науке. Что касается свободы, теперь объективные российские историки сравнивают крепостничество, которое было отменено в 1861 году, с рабством в США…

Почему мы вспомнили об этом? Завершилась вторая неделя российско-украинской войны. И что говорят и пишут СМИ России? Твердо можно сказать, что одну ложь. Опять те же старые песни о «гуманитарной мисси» России и россиян. Такое впечатление, что Россия напала на Украину, чтобы «спасать» украинских детей и женщин! Сразу возникает резонный вопрос: кто же вас просил, господа? Разве разрушая города и села Украины, вы стремились только спасать детей и женщин Украины?..

Идеолог и главный пропагандист немецкого фашизма Йозеф Геббельс твердо придержиался правила — «Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой». Российские СМИ действует именно по этому принципу, забывая, что у людей в XXI веке есть возможность получать информацию из нескольких источников.

До прихода к власти Зеленского российские СМИ твердили только об «украинском фашизме», несмотря на то, что в анализах различных психологов, философов мы обычно встречали только «русский фашизм». Но после того, как к власти пришел Владимир Зеленский, ложь об «украинском фашизме» прекратилась, потому как очевидно было, что фашисты не избрали бы президентом человека еврейской национальности. Теперь СМИ России пишут и говорят об «украинских националистах», как будто остальному населению чужды такие понятия, как национальная независимость и суверенное государство. Как будто не будь националистов, остальные украинцы с цветами встретили бы российскую армию….

Все это ложь и наглость такой степени, что даже не хочется останавливаться на деталях новой российской пропаганды. Плюс, с подобным мы встречаемся не впервые. Годами нам твердили, что советская армия самая гуманная армия мира. Но в 1990 году мы собственными глазами увидели, как эта армия расправилась с собственным народом. Нам говорили, что советская армия вошла в Германию, чтобы спасать немецкий народ от фашизма. Но сами же русские теперь пишут и говорят о том, как советские маршалы грабили ценности немецкого народа, причем не для своего государства, а для собственной наживы…

Кому адресована современная ложь российских пропагандистов? Не думается, что российский народ такой наивный, неинформированный и неграмотный. А для кого? Думается, сами российские пропагандисты затруднились бы ответить на этот вопрос. Их пропаганда служит одной цели. Во–первых, как уже зачено выше, после многократного повторения любая ложь воспринимается, как правда. Во-вторых, идеологическое пространство не любит пустоты…

На днях по поручению президента Владимира Путина был составлен список недружественных стран России. Думается, что их со временем будет больше, потому как у лжи есть такая характерная черта — долго ее не утаишь, люди рано или поздно узнают настоящую правду…