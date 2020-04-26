Грузия: Власть критикуют с двух сторон

Оппозиционные партии Грузии обратились с открытым письмом к лидерам мирового сообщества и международным партнерам и попросили их повлиять на правительство страны и принудить его к выполнению соглашения, достигнутого 8 марта.

Письмо подписали около 25 оппозиционных партий, включая «Единое национальное движение», «Европейская Грузия», Лейбористскую партию и «Лело», а также одного независимого депутата — Наталию Чхеидзе.

Несмотря на то, что освобождение политзаключенных, включая экс-министра обороны Ираклия Окруашвили, было важной частью политического соглашения властей и оппозиции Грузии от 8 марта, судебное решение по нему от 13 апреля, является «нарушением духа и текста соглашения и шагом назад», говорится в открытом письме оппозиционных партий партнерам и сторонникам Грузии.

«14 апреля посольство США и посол ЕС Карл Харцель выступили с заявлениями, в которых выразили обеспокоенность по поводу вердикта Ираклию Окруашвили и призвали к реализации соглашения в полной мере», — напоминают оппозиционные партии, подчеркивая, что они полностью соблюдают соглашение.

13 апреля, в нарушение соглашения от 8 марта, суд присудил одному из лидеров оппозиции Ираклию Окруашвили пять лет лишения свободы. Бывший министр обороны был осужден за участие в насильственном вторжении в здание парламента в ходе событий 20 июня 2019 года. Хотя большинство наблюдателей сходится на том, что обвинение это совершенно надуманное, политическое.

По словам авторов письма, несмотря на то, что оппозиция поддержала создание комиссии по конституционным изменениям в грузинском парламенте, а также участвуют в дискуссиях по изменениям в избирательный кодекс, «эти усилия могут оказаться тщетными», в том случает, если такие известные оппозиционные политики как Гиги Угулава, Георгий Руруа и Ираклий Окруашвили не будут освобождены.

«Как только пандемия коронавируса пройдет, такое развитие событий неизбежно приведет к политической нестабильности и увеличит риски в преддверии назначенных на октябрь выборов. Сегодня, когда вы сосредоточены на борьбе с пандемией в своих странах, обращаемся к вам с просьбой, чтобы напомнили правительству Грузии о важности реализации соглашения от 8 марта в полной мере», — заявили оппозиционные партии.

Надо признать, что в обвинениях своих альтернативные силы Грузии абсолютно правы. Этими заявлениями они пытаются напомнить всем, что вообще-то были заключены вполне конкретные соглашения, причем при посредничестве как раз миссий западных государств, и власть взяла на себя ряд обязательств, от исполнения которых теперь уклоняется. Конечно, борьба с вирусом — повод весьма уважительный, чтобы избежать обещанного, однако ж для осуждения экс-министра Окруашвили власти время и возможности как-то нашли.

Нашла причины раскритиковать поведение власти и представитель промосковской оппозиции, экс-спикер парламента, а ныне лидер партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе. 25 апреля в эфире телекомпании «Пирвели» она обвинила власти Грузии в снижении авторитета страны. Власти Грузии добились того, что их не уважают нигде в мире, заявила Бурджанадзе.

Так она прокомментировала высказывание грузинских властей о том, что они отзовут посла с Украины в случае назначения вице-премьером Украины бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили. «Это не вина Украины, это вина руководства Грузии, которое нигде не уважают и мнение которого не учитывают», — поделилась своим видением ситуации Бурджанадзе. В качестве примера она назвала плохие отношения с Россией, Азербайджаном, Арменией, а также с западными странами. Насчет России вопросов нет, но вот насчет всех остальных, упомянутых ею – весьма спорные утверждения.

Бурджанадзе отметила, что теперь и с Украиной — стратегическим партнером — «говорят чуть ли не о разрыве дипотношений». По ее словам, тогда можно разорвать дипломатические отношения и со всеми теми странами, где ранее проживал Саакашвили.