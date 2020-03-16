Грузия полностью закрывает границы для иностранных граждан

Грузия полностью закрывает границы для иностранных граждан, сообщил пресс-спикер правительства Грузии Ираклий Чиковани, сообщают грузинские СМИ.

Решение вступает в силу с 18 марта.

Принят еще ряд мер, в настоящее время брифинг продолжается.

На данный момент число инфицированных новым коронавирусом в Грузии достигло 33 человек.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное сообщение с Ираном на две недели. Кроме того, временно приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав проводит информационную кампанию среди населения.

| 2020-03-16T15:20:31+00:00 16 марта 2020, 16:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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