Грузия полностью закрывает границы для иностранных граждан

Грузия полностью закрывает границы для иностранных граждан, сообщил пресс-спикер правительства Грузии Ираклий Чиковани, сообщают грузинские СМИ.

Решение вступает в силу с 18 марта.

Принят еще ряд мер, в настоящее время брифинг продолжается.

На данный момент число инфицированных новым коронавирусом в Грузии достигло 33 человек.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное сообщение с Ираном на две недели. Кроме того, временно приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав проводит информационную кампанию среди населения.