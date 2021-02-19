Грузия: Новый старый премьер на фоне резкого обострения

В Грузии резкое обострение политической ситуации – сначала власти приговорили к аресту председателя партии, созданной Саакашвили, и тем самым как будто специально раскалили и без того непростую ситуацию в стране из-за спорных результатов осенних парламентских выборов. А вчера утром премьер-министр Грузии Гиорги Гахария объявил о своей отставке. Гахария объясняет, что принял данное решение из-за своей позиции по вопросу ареста председателя «Единого национального движения» Ники Мелия.

«Моя твердая позиция заключается в том, что недопустимо вершить правосудие в отношении одного человека, пусть и законно, если это создает риск здоровью и жизни наших граждан или создает возможность политической эскалации», — заявил Гахария на брифинге, который в прямом эфире транслировал телеканал Imedi.

Гахария подчеркнул, что верит в то, что его отставка «будет способствовать снижению уровня поляризации в политическом пространстве страны», так как уверен, что поляризация и противостояние — «самый большой риск для будущего страны, его развития и способности справляться с любыми кризисами».

Ранее в четверг полиция предприняла попытку задержать главу оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД). Мелия уже третий день находится в офисе ЕНД, где также присутствуют лидеры и сторонники других оппозиционных партий.

Но затем, «в связи с отставкой премьер-министра Министерство внутренних дел временно отложило запланированное мероприятие по делу Никанора Мелия». Об этом говорится в заявлении МВД, опубликованном после того, как премьер-министр Гиорги Гахария объявил о своем уходе.

Главный вопрос – что теперь? Интересно, стало ли неожиданностью для теневого правителя Грузии миллиардера Бидзины Иванишвили решение его верного премьера? И следует ли оценивать сам поступок Гахария как свидетельство его личного достоинства? Есть мнение, что если бы он не ушел и полиция пошла на процедуру ареста, могли начаться столкновения и случиться кровопролитие. Еще непростые вопросы – есть ли у партии власти подходящие фигуры на кресло премьера? И способна ли согласиться правящая команда с мнением Мелия, что единственный выход из кризиса — это досрочные выборы?

На эти вопросы # ответили известные политологи соседней страны.

Гела Васадзе, ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC):

— Думаю Иванишвили ничего не знал о решении Гахария. Суть его в том, что он не пожелал быть козлом отпущения в очередной раз и несколько сломал планы, при которых отставка премьера могла бы стать ответом на штурм офиса оппозиционной партии и оправданием жестких действий властей. Гахария действовал исходя из инстинкта самосохранения.

Партия власти назвала своим кандидатом в премьер-министры Ираклия Гарибашвили (который уже был премьером в 2013-15 гг.). Это означает продолжение реализации сценария, расписанного силовиками. Кроме того, выбор Гарибашвили — это практически отказ от диалога как с оппозицией, так и с западными партнерами.

Власть не способна пойти на досрочные выборы, тем более в свете последних событий. Для «Грузинской мечты» это политическая смерть. Она, напротив, борется и цепляется за власть.

Руководитель Школы международных отношений Грузинского института общественных дел, профессор Торнике Шарашенидзе:

— Решение Гахария об отставке, я думаю, нужно рассматривать в контексте внутриполитической борьбы. Гахария на самом деле не пользовался реальным влиянием – силовики ему не подчинялись, и у него вообще не было своей команды в правительстве. Так что, я думаю, он нашел очень хороший момент, чтобы уйти. Плюс он, наверное, хорошо осознавал, что сейчас ни правительству, ни правящей партии, ни самой стране конфронтация не нужна, а получилось так, что «Грузинская мечта» себе же на беду почему-то создала новую проблему в виде решения арестовать Нику Мелия. Если бы власти не стали преследовать этого политика (хотя у них были на это правовые основания), сегодняшний кризис не случился бы.

Что же касается темы досрочных парламентских выборов, я думаю, что, конечно, сейчас оппозиция будет стараться дожать правительство, чтобы оно назначило плебисцит. Но, с другой стороны, правящая партия явно будет противиться этому. Власть не пойдет на досрочные выборы, поскольку прекрасно понимает, что моральное преимущество сейчас на стороне оппозиции, и есть шанс, что «Грузинская мечта» их проиграет. И последняя новость о том, что партия Иванишвили выдвинула в кандидаты на пост премьер-министра Ираклия Гарибашвили (непростого человека, который никогда не шел ни на какие компромиссы с оппозицией), говорит о том, что «Грузинская мечта» капитулировать точно не собирается, и даже на компромиссы вряд ли пойдет. Они будут бороться до конца.