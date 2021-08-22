Третья ракетка мира грек Стефанос Циципас после поражения от немца Александра Зверева (4:6, 6:3, 6:7) в полуфинале турнира в Цинциннати объяснил затяжные туалетные перерывы, которые он берет между сетами.

«Почему перерывы такие длинные? Я уже все сказал. Ничего безумного. Это не астрофизика – я ухожу с корта, чтобы переодеться. Было бы не очень красиво, если бы я снимал шорты у всех на глазах. Я предпочитаю переодеваться в раздевалке. Полностью – вплоть до носков и кроссовок.

Я потею чуть больше остальных. Некоторые меня из-за этого подкалывают, но мне необходимо переодеваться. Я не перестану это делать. Мне приятнее выходить на корт свежим, когда я начинаю новый сет», – сказал греческий теннисист на пресс-конференции.

Регламентом предусмотрен один туалетный перерыв по ходу матча трехсетового формата. При этом правила проговаривают, что он не может использоваться ни для каких других целей, кроме похода в туалет.