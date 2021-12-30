Премьер-министру Армении Николу Пашиняну, мягко говоря, не позавидуешь. На протяжении всего нынешнего года его обвиняли во всех существующих, неизбежных провалах этой страны в экономике, во внешней политике, в росте угрозы серьезного внутриполитического противостояния, которое может завершиться исчезновением проекта под названием Республика Армения.

Крыть Пашиняну было нечем. Нет, он пытался, но факты — упрямая вещь. Армения потерпела фиаско на внешнеполитической арене и никто уже даже не заикается по поводу «права народа Карабаха» на что-то там. Никто не обсуждает «статус Нагорного Карабаха». В НАТО снова признали территориальную целостность Азербайджана. А союзники РА по ОДКБ, равно как и Иран, поздравили Азербайджан с победой в 44-дневной войне. Причем, сделали это громко и официально.

Надежды на помощь России или коллективного Запада, также оказались тщетными. Азербайджан, проводя грамотную внешнеполитическую линию, обезопасил себя по всем направлениям. Да и как можно ожидать помощи Армении, если 44-дневная война велась на оккупированных территориях Азербайджана?! Притом, замечу, что с территории РА по Гяндже, Барде и Мингячевиру наносились ракетные удары, в результате которых погибли и получили ранения мирные граждане нашей страны.

Так что, провал тут был ожидаем. В экономике РА тоже все стабильно ужасно. Внешний долг растёт, перевалив уже за отметку в 70% от ВВП. Растет и число проживающих за чертой бедности — в этом плане РА является явным лидером на пространстве бывшего СССР. Соответственно, углубляется и демографическая проблема — граждане РА навсегда покидают страну, в результате чего ее население скоро составит менее двух миллионов человек. То есть, в Баку уже вдвое больше проживающих, чем во всей Армении.

Естественно, что на этом фоне в адрес Пашиняна звучат обвинения — одно хлеще другого. Кроют Никола Воваевича не только его привычные политические оппоненты, большей частью из сторонников «карабахского клана». И даже уже не только его вчерашние сторонники, офонаревшие от провалов Пашиняна и считающие для себя за благо дистанцироваться от него.

Мягко говоря, грубо поносят его и неполитики вовсю. К примеру, бывший руководитель аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Казарян. В интервью пресс-центру «Зеркало» он договорился до утверждения, что происходящее ныне в Армении — мечта Азербайджана. Понятно, что тут не комментировать этот бред нужно, а врача вызывать.

Хотя бы потому, что это не Азербайджан сверг Сержа Саргяна, не он привел к власти популиста Никола Пашиняна. Все это сделали граждане Армении. Они умудрились узреть идола в том, кто в реальности вызывает смех и презрение. Они радовались популизму Пашиняна, когда он верещал, что «Карабах — это Армения и точка». Они верили его лжи про способность армянской армии противостоять азербайджанской.

Они же позволили Пашиняну и его партии остаться у власти после поражения в 44-дневной войне. Итоги внеочередных парламентских выборов тому официальное, яркое доказательство. И произошел этот невероятный кембек Воваевича и его команды по причине того, что выбрать армянам приходилось между меньшим из зол. Таковым сочли не Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна, а именно Пашиняна. Так что, получите и распишитесь, как говорил прекрасный спортивный комментатор Владимир Маслаченко.

Но, поди и объясни очевидное гражданам страны, в которой привыкли жить мифами, а не реалиями. В итоге, звучат заявления, доказывающие глубину страха и глупости, которые парализовали Армению. Сомневающимся предлагаю послушать, какую ахинею несет Эдгар Казарян. Который не улице провинциального армянского города подметал, а был целым руководителем аппарата Конституционного суда РА.

«Давайте представим себе, что бы было и как бы развивались события в случае полного поражения Армении в Карабахе. Турция и Азербайджан вторглись бы на суверенную территорию Армении, и в отсутствии какого-либо сопротивления заняли бы Ереван. Затем перед захватчиками встал бы вопрос: «Кого следует назначить на должность временного управляющего провинцией Армения?». Я не думаю, что президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву удалось бы найти на эту должность более приемлемую кандидатуру, чем Никол Пашинян», — сказал Казарян.

По его словам, Пашиняну, по сути, сейчас дали возможность жить шикарной жизнью, ни в чем себя не ограничивать, а также сформировать собственную команду. Все остальное ему продиктуют из Баку. «Пашиняна фактически сделали временным управленцем Армении. Мне кажется, что «Гражданский договор» давно следовало бы подвергнуть ребредингу, и переименовать в «Азербайджанскую мечту»», — пояснил экс-руководитель аппарата КС.

Что тут сказать? Понятно, что такого рода бред сивой кобылы родился не на ровном месте. Бесконечная череда провалов Армении по всем направлениям формирует рост новых страхов в головах армян. Доходит, как видим, до клинических случаев. Армянским ораторам уже снятся азербайджанские солдаты на улицах Еревана. Они приписывают Азербайджану то, что никогда не входило в планы нашей страны. Они обвиняют Никола Пашиняна в предательстве. В общем, осталось только увидеть массовые акции протеста по всем городам РА, в ходе которых будут звучать нецензурные выражения в адрес родителей нынешнего армянского премьера. Но это то, что Армения и заслужила. Она шла к этому с того самого момента, как оккупировала азербайджанские земли. Что до азербайджанской мечты, то она стала реальностью. Мы вернули себе свои земли, а теперь удивляем весь мир тем, как стремительно превращаем их в райское место.