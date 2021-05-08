Гражданин Ирана признан виновным в США в причастности к вывозу военных технологий

Коллегия присяжных суда Восточного округа штата Техас признала гражданина Ирана Мехрдада Ансари виновным в причастности к получению и вывозу из Соединенных Штатов компонентов, которые в том числе имели военное назначение. Об этом в пятницу сообщило на своем сайте Министерство юстиции США.

По его сведениям, 39-летний Ансари, которому принадлежит транспортная компания Gulf Gate Sea Cargo LLC, предоставлял помощь по перевозке заказанных его сообщниками у 63 американских компаний компонентов, которые, помимо гражданского назначения, могли использоваться в ядерном оружии, системах наведения ракет, устройствах по постановке радиопомех. При этом, пытаясь приобрести с 2007 по 2011 год более 105 тыс. деталей на сумму порядка $2,6 млн, преступники не уведомляли американских поставщиков о планах отправить заказанный товар в Иран и не получали необходимую лицензию на вывоз этих компонентов.

Вынесение приговора Ансари намечено на 1 сентября, ему грозит до 20 лет за нарушение положений о торговле с Ираном, до пяти лет за электронное мошенничество, такой же срок за попытку мошенничества в отношении Минфина США и по пять лет за каждый эпизод дачи ложных показаний.