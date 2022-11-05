«Если сегодня мы считаем, что государственная собственность будет приватизирована, и люди получат эту долю, то когда они ее получат?» — Гейдар Алиев

От имени «Группы приватизационных чеков», членами которой в социальной сети являются десятки тысяч граждан, в редакцию AYNA поступило обращение. Петиция ссылается на историческое выступление покойного президента Гейдара Алиева и просит президента Ильхама Алиева вмешаться в этот вопрос.

Приводим текст петиции:

Выступление великого лидера Гейдара Алиева на собрании, посвященном осуществлению приватизации в Республике, состоявшемся в Президентском дворце 7 марта 1995 года:

«Парламент Азербайджана принял закон о приватизации в январе 1993 года. С момента принятия этого закона прошло более двух лет. Если мы сегодня еще раз посмотрим на этот закон, я думаю, что он создает хорошую правовую базу для приватизации. Однако меры, предусмотренные законом, после его принятия реализованы не были.

Сегодня можно сказать, что они имеют объективные и субъективные причины. Я не буду сейчас анализировать эти причины. Но я должен сказать несколько слов. Хочу отметить, что затягивание реализации этого закона порождает такие представления в определенных кругах — оппозиционных кругах, или в отдельных кругах в нашем госструктуре — что кто-то хочет проводить приватизацию, кто-то не хочет, кто-то оттягивает, препятствуя этому, кто-то усердствует.

Я полагаю, что для всего этого нет никаких оснований. Такие слухи и слова создают силы, желающие нарушить внутреннюю общественно-политическую стабильность нашей республики, или силы, желающие очернить общую политику государства, в том числе политику в области экономики. Как Президента, как главы государства, моя позиция известна. Я был сторонником приватизации и экономических реформ, в общем, когда распался Советский Союз, Азербайджан получил независимость, и даже когда Азербайджан стремился к независимости, за несколько лет до того, как я начал исполнять обязанности главы государства и президента Азербайджан; я не только был сторонником, я даже заявлял, что их внедрение в Азербайджане крайне необходимо.

Во время дебатов в азербайджанском парламенте в марте 1991 года о том, сохранится ли Советский Союз или нет — в то время еще существовал Советский Союз, у власти была Коммунистическая партия — я ясно высказал мнение об этом здесь, в Азербайджане, и когда работал в Нахчыване. Это факт, что Азербайджан не может жить с прежней экономической системой. Огромные природные ресурсы, экономический, интеллектуальный и научный потенциал нашей страны могут создать для Азербайджана очень хорошее будущее. Это будущее состоит только и только в том, чтобы изменить систему ведения хозяйства, форму собственности, дать простор свободной экономике, предпринимательству, идти по пути рыночной экономики. Моя позиция не изменилась.

Эту позицию, которую я высказал несколько лет назад, я вновь заявляю сегодня в более резкой форме. Я предполагаю, что такого мнения придерживается большинство чиновников, занимающих руководящие должности в наших государственных органах. Хотя в конце 1994 года, когда обсуждались эти вопросы, раздавались голоса против проведения экономических реформ и перехода нашей страны к рыночной экономике. Большинство, то есть большинство должностных лиц, работающих в государственных органах, насколько мне известно, выступают за реализацию этих принципов. Однако одно дело быть сторонником, заявлять, а другое дело претворять это в жизнь…

Теперь я хотел бы начать конкретное обсуждение этого вопроса. Во-первых, я бы предложил вспомнить закон о приватизации. Потому что закон был принят в январе 1993 года. Я лично внимательно прочитал. Но возможно, этот закон сегодня для кого-то выгоден, а не для кого-то нет. Этот закон является для нас правовой основой. Поэтому я хотел бы, чтобы этот закон был прочитан здесь — потому что другого закона на этот счет у нас нет — и посмотрим, что мы должны делать по этому закону. Несомненно, в этот закон могут быть внесены определенные изменения и дополнения. Однако думаю, что этот закон можно взять за основу, я даю слово Шахину Алиеву, чтобы он прочитал этот закон, и это будет для нас началом.

Еще раз, на мой взгляд, закон – это документ, создающий правовую основу для приватизации. Без сомнения, если в сегодняшнем обсуждении могут быть внесены ценные предложения, дополнения или изменения, это возможно. Однако я считаю, что этот закон дает полную правовую базу для приватизации».

Последние слова Великого Вождя:

«Требования, вытекающие из закона, принципы приватизации должны быть отражены в этой программе. Здесь во всех выступлениях высказывались разные мнения, но единого мнения не было. Несомненно, чтобы осуществить приватизацию, наши средства, которые будут приватизированы, должны быть оценены. Следует определить, какие участки подлежат приватизации, а какие остаются в государственной собственности. Все приватизированные участки должны быть оценены. Как сказано в законе, как видно из сегодняшних обсуждений, доля обязательно должна быть у каждого гражданина. Однако в какой форме должна быть эта доля, что возьмет гражданин от приватизации этого государственного имущества, и как он будет участвовать — все это должно быть определено в программе.

Вот предложение Тофика Азизова, чтобы был ваучер. Есть предложения против ваучера, есть предложение показывать цену ваучера, есть предложение не показывать цену. В предыдущем проекте, как здесь говорилось, ваучера нет, но каждому гражданину выделяется определенная сумма средств. При реализации ваучерной эмиссии необходимо будет проделать большую техническую работу на основе предложений Тофика Азизова — изготовление или подготовка ваучеров, создание депозитария, сетей по распространению ваучеров и различные другие вопросы . Все это потребует и времени, и средств.

Поэтому я вижу, что вполне естественны разногласия, и трудно дать определенное мнение. Я лично не хочу этого говорить. Однако ясно одно, у граждан должна быть доля при приватизации, каждый гражданин должен получить свою долю и использовать эту долю по своему усмотрению. Он либо будет владеть частью приватизированного предприятия, либо отдаст или продаст свою долю кому-то другому. Все это будет в будущем. Но у гражданина должна быть доля.

Многие из выступавших здесь говорили о том, что при приватизации должна быть обеспечена социальная защита населения. Это должно быть отражено в программе. Несомненно, как здесь сказано, приватизация не может быть осуществлена ​​в долгосрочной перспективе. Абдул Салимзаде сказал, что особенности, менталитет и другие факторы нашего народа не позволяют провести приватизацию в короткие сроки. Может быть, в течение нескольких лет мы сможем провести 30%, а потом еще часть. То есть эта приватизация займет 10 лет, 15 лет, 20 лет. В таком случае, если мы сегодня считаем, что государственная собственность будет приватизирована и люди получат эту долю, то когда они получат эту долю? Получается, что кто-то получит свою долю сегодня, кто-то через год, а кто-то через 15 или 20 лет. Но как это определить?»

И от граждан:

Господин президент,

Ответ на этот вопрос, который ваш отец, Великий Вождь, ради исторической справедливости оставил открытым для чиновников и правительства, должен быть дан сейчас. Официальные лица не обеспечивают историческую справедливость, обещанную народу Гейдаром Алиевым.

Несмотря на то, что прошло уже 22 года, 65% долей принадлежащих народу, которые были обещаны гражданам в качестве государственного обязательства по законам, были проданы богатым за деньги в течение 12 лет, вопреки Конституции, законам и международному праву — это обман народа.

Однако после раздачи гражданам эти ваучеры считаются первоочерёдно размещенными по закону, а права собственности на 65% всего государственного имущества, подлежащего приватизации, считаются перешедшими к гражданам, т. е. подтверждают их принадлежность. А далее каждый просто выбирает, кто и откуда получит эту долю.

Ни один чиновник не может продать это 65-процентное наследие, законно переданное народу общенациональным лидером, без выплаты компенсации!

Господин Президент, только Вы можете восстановить историческую справедливость! Просим Вас дать указания для восстановления справедливости, и чтобы те, кто настроен враждебно против народа, не остались безнаказанными.

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