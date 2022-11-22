Во вторник в Сабунчинском районном суде на процессе по делу лидера партии «Граждане и развитие» (ПГР) Али Алиева выступил гособвинитель и попросил лишить Алиева свободы на 4 года.

Он предложил также объединить наказание по новому делу (3 года 11 месяцев) с не отбытой частью наказания по предыдущим уголовным делам.

Напомним, что Алиеву инкриминируется преступление по ст. 127.2.3 УК (умышленное нанесение вреда здоровью из хулиганских побуждений) . В частности, ему вменяют избиение сокамерника.

Алиев отвергает обвинения, утверждая, что против него была совершена провокация, чтобы продлить тюремное наказание. «Это уже четвертое уголовное дело против меня в этом году и все они сфабрикованы с целью наказания из-за политической деятельности», — сказал Алиев.

Процесс продолжается.

Напомним, что 3 января 2022 года Ясамальский районный суд приговорил Али Алиева к пяти месяцам лишения свободы по обвинению в клевете.

Жалобу в порядке частного уголовного обвинения против него была подана полковником-лейтенантом пограничной службы Эмилем Джафаровым. Аналогичную жалобу против Алиева подал и другой офицер погранслужбы Рамин Адилов. По этой жалобе Алиев получил еще один месяц тюремного срока.

Они оба — выжившие в крушении вертолета Ми-17 30-го ноября в Хызынском районе. Причиной иска стало интервью Алиева Youtube-каналу Osmanqızı TV от 9 декабря 2021 года. Алиев предположил, что вертолет мог потерпеть катастрофу в результате внешнего воздействия, поэтому атака на вертолет должна рассматриваться, как атака на границы Азербайджана.

Алиев не исключил, что за провокацией может стоять Россия, которая давно добивается взятия под охрану границы Азербайджана.

Впоследствии срок наказания Алиева был увеличен до 1 года лишения свободы по иску бывшего функционера правящей партии «Ени Азербайджан» Рамиза Геюшева. В августе против Алиева было заведено четвертое уголовное дело.