Госкомитет о задержанных в Дагестане азербайджанцах

«Состояние наших граждан, арестованных после июньской акции протеста в дагестанском поселке Куллар, находится под контролем Азербайджанского государства».

Об этомсообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Государственный комитет в рамках своих возможностей и полномочий, а также сотрудничества с соответствующими структурами предпринимает все необходимые шаги для обеспечения адвокатами и устранения финансовых затруднений задержанных во время известного инцидента граждан Азербайджана, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде ареста либо домашнего ареста.

Ответственные сотрудники Комитета не раз откомандировывались в Дагестан с целью выразить поддержку и обеспечить желание наших граждан вернуться на Родину.

Отмечается, что Государственный комитет по работе с диаспорой и другие соответствующие государственные структуры и впредь будут предпринимать все необходимые меры для защиты прав наших граждан и их возвращения в страну.(Report)