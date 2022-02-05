Председателю КНР Си Цзиньпину следовало убеждать президента РФ Владимира Путина пойти путем деэскалации вокруг Украины, заявил помощник госсекретаря США Дэниел Критенбринк, пишет ТАСС.

По словам представителя Штатов, прошедшая в Пекине встреча могла бы содействовать дипломатическому решению проблемы в Украине, так как этого ожидает весь мир.

Если реакция Китая не последует при дальнейшем ухудшении обстановки с Украиной, то это будет говорить о том, что КНР поддерживает Москву, сделал заключение Критенбринк.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам встречи 4 февраля подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

В документе отмечается, что Россия и Китай планируют противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран и выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и «цветных революций» (aif.ru).