В Баку объявлен фотоконкурс на тему «Город, в котором я живу». Его организаторы — Международный фотоклуб «Кавказ» (ФХ) при поддержке Русского дома в Баку приглашают принять в нем участие как профессионалов, так и любителей фотографии.

«Задача участников конкурса – показать красоту и неординарность родного города, представить достопримечательности в запоминающемся ракурсе. Независимое жюри подведет итоги конкурса и выберет победителей, работы которых будут представлены на выставке в Русском доме в Баку и на международных площадках», — говорит # президент фотоклуба «Кавказ», известный азербайджанский фотограф Александр Карягин.

Работы на конкурс будут приниматься до 15 февраля, победителей объявят после 25 февраля.

Задача участников конкурса – показать красоту и неординарность родного города, представить достопримечательности в запоминающемся ракурсе. Независимое жюри подведет итоги конкурса и выберет победителей, работы которых будут представлены на выставке в Русском доме в Баку и на международных площадках.

Заявки принимаются по адресу [email protected] с пометкой «фотоконкурс». Организаторы допускают незначительную цифровую обработку изображения, которая не будет изменять сущность фотографии, искажая реальные цвета, краски и факты.

Каждый фотограф может прислать на конкурс от 3 до 5 фотографий.