Гор поддержал кандидатуру Байдена

Бывший вице-президент США Альберт Гор, который сегодня является одним из ведущих активистов в области климата в мире, поддержал кандидата в президенты Джо Байдена, сообщает Голос Америки.

По его словам, правильный выбор между ожидаемым кандидатом от демократов и президентом Дональдом Трампом – это «не ахти какая наука».

«Это самый ясный и четкий выбор на национальных выборах, с которым когда-либо сталкивались США. Особенно это касается людей, которые заботятся о климате», – заявил Гор Associated Press.

До того как стать вице-президентом, и Гор, и Байден работали вместе в Сенате.

| 2020-04-23T16:28:46+00:00 23 апреля 2020, 18:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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