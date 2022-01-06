Полицейским в Испании удалось арестовать итальянского мафиози благодаря Google Maps, сообщает LADBible. Местоположение мужчины оставалось неизвестным 20 лет, пока он случайно не попал на камеру.

По информации СМИ, задержанного зовут Джоаккино Гаммино, ему 60 лет. Мужчина причастен к убийствам в Италии, но смог уйти от правосудия. Он уехал в Испанию под вымышленным именем и открыл там магазин с фруктами и овощами.

Гаммино раскрыл свое местоположение случайно — его сфотографировала машина Google Maps. После того, как кадр появился в сети, полицейские заметили, что мужчина очень похож на Джоаккино.

Позже личность мафиози подтвердилась, и он был арестован в своем магазине.

«Как вы меня нашли? Я даже 10 лет не звонил своей семье!», — спрашивал итальянец у офицеров.

Также сообщается, что Гаммино находится в списке самых разыскиваемых преступников Италии. Последний раз его арестовывали в 1998 году, но спустя четыре года ему удалось сбежать из тюрьмы. (gazeta.ru)