Бурые, а тем более белые медведи никогда не были символом одного южного города. Хотя бы потому, что он южный, а не северный. Тут климат иной, как пел один некогда известный, скончавшийся в год Олимпиады, певец. Но речь сейчас не о нем. И даже не о медведях. Речь идет о традициях «медвежьей услуги», которая в одном южном городе была весьма распространена.

Очередной пример того, как можно, но не нужно оказывать такую услугу руководству южного города, продемонстрировала местная Гениальная прокуратура. О, это было место сбора средств, поступающих от регулярного принятия самых гениальных, зачастую представляющих ноу-хау в мире юриспруденции, решений. Многие адвокаты южного города в задушевных беседах между собой давно уже признавались, что ремесло их имеет больше схожего с профессией маклеров, нежели юристов. Адвокат того несчастного, которого судьба довела до суда, обычно выполнял роль посредника между пострадавшим и судьей. Обговаривали они, понятное дело, не сроки спасения человечества от коронавируса и не судьбу одной огромной северной страны в случае наложения на ее руководство новых санкций, а сумму, выплатив которую, обвиняемый был бы признан невиновным.

Адвокаты, ясное дело, брали себе определенный процент с этой сделки. И это была довольно прибыльная, а главное — всех удовлетворяющая услуга. Медведями в ней не пахло. Их амбре, при этом, источала работа самой Южногородской прокуратуры, которая и придумала такую давнюю, прибыльную схему и потому и называлась Гениальной прокуратурой.

В очередной раз она, эта Гениальная прокуратура, громко и на весь мир заявила о себе, распространив сообщение о причинах появления на лице местного оппозиционера Рафика Яшарлы следов жестоких побоев. Признаюсь, даже ко многому привыкшие южногородцы, были шокированы масштабами гениальности умозаключения, озвученного местной прокуратурой.

«Установлено, что 1 декабря 2021 года около 15 часов Рафик Яшарлы совершил противоправные деяния, нарушающие правила карантинного режима на территории одного из районов южного города. В связи с чем сотрудники полиции были вынуждены пригласить его в полицейский участок», — было указано в первых строках этого заявления.

Прочитав которое, многие южногородцы прослезились. Вот, мол, дожили до таких счастливых времен, когда полиция вежливо приглашает нарушителей общественного порядка в отделение. Небось, пригласительная открытка была оформлена в лучших традициях свадебного приглашения. Это там, в Европах и Америках, полиция проявляет жестокость невероятную по отношению к собственным согражданам. А тут, в южном городе, даже оппозиционеров вежливо, едва ли не под музыку, ведут в отделение полиции.

Казалось бы, чем могут быть недовольны местные оппозиционеры? Так нет же, умудряются они бросить тень на деятельность местных правоохранительных органов. «По дороге в полицейский участок Рафик Яшарлы, не подчиняясь законным требованиям сотрудников полиции, ударил себя в различные части машины, а также, находясь в отделении, нанес себе телесные повреждения в различные части тела», — разоблачила оппозиционера южногородская Гениальная прокуратура.

Отчего-то вспомнился Гоголь и его «Ревизор». В действии 4 явлении 15 Хлестаков спрашивает у городничего про высечение унтер-офицерской жены. На что городничий отвечает: «Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-богу врет. Она сама себя высекла». К счастью для городничего из «Ревизора», в те времена не было на улицах городов автомобилей, ударами о различные части которых тренировали мышцы лица вдовы унтер-офицеров или иные несознательные элементы.

К несчастью для южногородской полиции, автомобили тут стояли повсеместно. Они прямо соблазняли, всем своим видом, горожан. В душе (ударение на первый, а не на второй слог) многие горожане мечтали проверить на прочность местные автомобили, ударяясь об их различные части. Но повезло пока что только Рафику Яшарлы. Такова была логика заявления местной Гениальной прокуратуры. Которая, ввиду своей повышенной гениальности, даже не поняла, что оказала руководству южного города классическую медвежью услугу.