Год президента: отчет Владимира Зеленского

В среду, 20 мая, исполняется год со дня инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Специально к этой дате состоялась его большая пресс-конференция, на которой глава украинского государства ответил на многие интересующие общественность вопросы. Сразу замечу, что журналисты ряда ведущих украинских СМИ заявили о том, что Офис президента отказал им в аккредитации на пресс-конференцию Владимира Зеленского. «Впервые за 10 лет существования «Главкома», наших журналистов не аккредитовали на пресс-конференцию президента. Даже при Януковиче пускали, хотя и не давали задать вопрос. Но акредитовывали. Что ж, это их выбор. Вот так и организуется различными тимошенко-ермаками «теплая ванна» Зеленского. Впрочем, и это пройдет», — написал в Facebook руководитель проекта «Главком» Виктор Шлинчак.

«Нам отказали. Только на этот раз не из-за тайминга, как было когда-то на марафоне еды, а через ограничения, связанные с Covid-19», — также отметил журналист «Тижня» Станислав Козлюк. В Офисе президента также отказали главному редактору издания «Буквы» Татьяне Николаенко. В этот же список попала корреспондент «Бабеля» Мария Жартовская. Не получили аккредитацию и представители иных популярных украинских изданий. Зато допуск на пресс-конференцию президента Украины был у «журналистка» Шарий.net, которое обвиняют в откровенной «заказухе», «желтизне» и работе на Россию.

Впрочем, пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель в ответ на вопрос, почему аккредитовали не всех журналистов, которые подавали заявки, сказала: «Интереса к Владимиру Зеленскому очень много по всему миру, поэтому всегда очень сложно отбирать медиа… Мы, к сожалению, не смогли дать президенту возможность встретиться с таким количеством СМИ, с которым он встречался в прошлом году. Но тогда он показал, что готов отвечать на вопросы всех медиа. Он сидел более 14 часов, но все равно многие остались недовольны тем, что на какой-то вопрос он не ответил», – сказала Мендель.

Она также добавила, что в условиях карантина также было очень сложно выбирать журналистов. «Мы выбирали по тем принципам и подходам, которые мы увидели в Великобритании и США – мы специально ездили и изучали их. Это означает, что президента, премьера освещают самые рейтинговые медиа. Чтобы были разные идеологические платформы. Вы видите, что тут присутствовали медиа, которые имеют абсолютно разные позиции и взгляды на ситуацию в Украине. И третье, – мы дали возможность присутствовать молодым платформам, которые показывают очень рейтинговую динамику», – рассказала Мендель.

Теперь, что касается ряда заявлений Зеленского на пресс-конференции. Среди своих достижений, он назвал снижение цен на газ и бензин, а также стабильный курс валют и уменьшение коммунальных платежей. Сразу замечу, что это, мягко говоря, спорное утверждение. Ибо, цены на бензин упали не только в Украине, но и во многих странах мира, вслед за падением цены на нефть. То же самое происходит и с мировыми ценами на газ — они падают вовсе не потому, что того хочет господин Зеленский.

Уместно напомнить, что аналитики Bloomberg на днях заявили, что газ идет по пути «черного золота», когда нефть упала до отрицательных отметок. Причины все те же: ценовые войны между государствами, сокращение спроса и переполненные хранилища. Если в обычное время удается заполнить всего 38% хранилищ, то сейчас показатель достиг 66%. В итоге, на крупнейшем газовом хабе TTF в Нидерландах стоимость по сравнению с апрелем упала на 20% (составляет около 54 долларов). Год назад было в три раза больше! Причин для такой тенденции несколько. Одна из главных – сокращение производства, что привело к снижению спроса на энергоресурсы по всему миру.

И еще. «Украина должна перейти на обеспечение своих потребностей за счет собственных энергетических ресурсов, став впоследствии их экспортером на европейский рынок», — обещал Зеленский украинцам, будучи кандидатом в президенты страны. То есть он пообещал увеличить добычу природного газа в Украине и решить вопрос с энергетической зависимостью от импорта. В реальности же добыча газа в Украине наоборот лишь падает — за прошлый год на 1,4%, а с января по март 2020 года — сразу на 2%. То есть при Зеленском это падение даже ускорилось.

Что же касается курса гривны, то его сложно назвать стабильным — с начала года за доллар давали и 28,5 гривен. Да, сейчас ее курс держится на отметке в 26 за доллар, но экономическая ситуация в Украине такая, что экономисты прогнозируют возможное обесценивание украинской валюты и до 30 гривен за доллар. Так что, снова мы видим, мягко говоря, спорные аргументы. Кстати, в статье Владимира Зеленского для издания New York Times, которая была опубликована как раз 20 мая, говорится о том, что война на Донбассе и пандемия коронавируса стали самыми большими вызовами для президента Украины.

Война и дальше подрывает безопасность и стабильность в Европе и Украине и требует дальнейшей поддержки союзников для ее завершения. «Мы возобновили диалог с Россией и это помогло вернуть три корабля и 24 украинских военных, захваченных год назад. Произошло определенное разведения сил на Донбассе. Благодаря обмену 131 украинец смог вернуться домой», — отметил в своей статье Зеленский. По мнению президента Украины, единственными вариантами для завершения вооруженного конфликта на Донбассе являются дипломатия и диалог, а приоритетом следует считать восстановление встреч в нормандском формате для поиска путей к миру.

Это тоже очень спорное утверждение. Практически все украинские и любые не российские эксперты утверждают, что дипломатия в конфликте на Донбассе не работает. Именно сегодня главари «ДНР» и «ЛНР» пригрозили эскалацией боевых действий. И в итоге, как признал сам Зеленский, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма созвал экстренное заседание группы в связи с угрозами главаря террористической организации «ЛНР» Леонида Пасечника. Все это опровергает тезис про то, что дипломатия и диалог принесут мир. Он наступит только тогда, когда Россия решит уйти из Донбасса.

Президент Украины, в ходе пресс-конференции, выразил мнение, что ему удается соблюдать данное во время предвыборной кампании обещание не назначать кумовьев и военных друзей на ответственные должности в государстве. А тем временем, за год президентства Владимира Зеленского госдолжности в Украине получили более 30 человек, которые ранее работали в структурах «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе или были его знакомыми, друзьями или родственниками. Из них 12 непосредственно работали в «Студии Квартал 95». Об этом заявили в общественной организации «Комитет избирателей Украины».

Подчеркивается, что эти люди были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов и народными депутатами Украины. Абсолютное большинство из них ранее не работало на аналогичных должностях. Лишь немногие имели опыт соответствующей работы, однако значительный толчок в карьере получили именно за время пребывания на президентском посту Владимира Зеленского.

В целом же, украинские СМИ уже подсчитали, что действующий президент Украины выполнил, мягко говоря, далеко не все свои обещания. Так, издание «Страна» утверждает, что из 21 обещания Зеленского за год его президентства выполнены только три — о рынке земли, снятии неприкосновенности с депутатов и принятии закона об импичменте президента. Еще несколько обещаний — в стадии выполнения (поданы законопроекты). Но абсолютное большинство гарантий, которые давал президент — пока или не исполнены, или сделано вообще нечто противоположное. При этом, как показывают опросы общественного мнения, именно Зеленский остается самым популярным политиком в Украине и спустя год после своего президентства. Он снова и с большим отрывом победил бы на выборах главы государства. А все потому, что все иные кандидаты, за многие годы своего пребывания на политической арене настолько надоели украинцам, что им верят еще меньше, чем действующему Зеленскому. При всех его, пока, невыполненных обещаниях и не реализованных планах.