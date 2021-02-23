Главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Турции обсудили Карабах

Стали известны вопросы, обсуждавшиеся в ходе встречи министров иностранных Турции и Азербайджана Мевлюта Чавушоглу и Джейхуна Байрамова.

Как передает АПА, об этом написал в «Twitter» министр иностранных дел Турции.

«Мы обсудили с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым перспективы сотрудничества и последнюю ситуацию в Карабахе.

Мы будем и в дальнейшем оказывать поддержку в восстановлении освобожденных от оккупации земель», — отметил М.Чавушоглу.

Турецкий министр подчеркнул, что был обсужден и вопрос начала в ближайшее время взаимных визитов между двумя странами по удостоверению личности.