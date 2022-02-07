Министр иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии Александер Шалленберг, Иван Корчок и Ян Липавский находятся в подконтрольной Киеву части Луганской области.

Как передает ТАСС, об этом в понедельник на брифинге сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Мои коллеги из Австрии, Словакии и Чехии вместе сейчас находятся в Станице Луганской (населенный пункт на линии соприкосновения в Луганской области) области», — проинформировал министр. По его словам, главы МИД в Донбассе могут посмотреть последствия российской агрессии и усилия Украины по их преодолению.

Кулеба добавил, что во вторник все трое министров прибудут в Киев.

Он напомнил, что в понедельник в Киев прилетит глава МИД Германии Анналена Бербок, которая во вторник также отправится в Донбасс. Кроме того, во вторник в Украину приедет президент Франции Эмманюэль Макрон, который проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. «Это будет первый визит французского лидера на Украину за 24 года», — подчеркнул Кулеба.

Министр добавил, что вместе с Макроном в Киев прилетит и глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.