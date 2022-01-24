Благотворительная акция для детей шехидов и участников войны, организованная Министерством Обороны Азербайджанской республики и Главным управлением культуры города Баку, при безвозмездным участии пластического хирурга клиники “Medilux” Дильгама Магеррамова продолжается, сообщает #.

Ведущая акции Кенюль Мухтарова, поприветствовав участников мероприятия дала им слово. Начальник отдела Работы с женщинами и семьями военнослужащих Главного Управления личного состава Министерства обороны Зюмрюд Самедова рассказала о значении благотворительной акции.

Бизнес-леди Рухи Алиева, популярные певцы – Заслуженный артист Азербайджанской республики Тайяр Байрамов и Самира Аллахвердиева поддержали мероприятие.

Члены семей шехидов и участников войны поблагодарили организаторов за заботу и внимание.

Главное Управление и впредь будет продолжать такие акции и оказывать должное внимание семьям шехидов и участникам Карабахской войны.