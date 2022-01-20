Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс летал на переговоры в Германию, поскольку немецкие власти перестали публично выражать готовность заморозить проект газопровода «Северный поток — 2», сообщила газета The Wall Street Journal.

«Бернса отправили в Берлин после того, как [канцлер ФРГ Олаф] Шольц воздержался от заявления о том, что Германия заморозит «Северный поток — 2» в случае российского вторжения, согласно информации американского официального лица, знакомого с деталями поездки», — говорится в публикации.

Как рассказали изданию источники в дипломатических кругах, Шольц и его помощники в частных беседах говорили о такой готовности, но публично такую позицию не выражал. Газета сообщила, что канцлер избегает вопросов журналистов на тему санкций против российского газопровода.

Как ранее сообщил телеканал CNN, на прошлой неделе Бернс также посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским. (gazeta.ru)