Россия должна немедленно прекратить войну против Украины и вывести свои войска с территории страны.

Как передает # со ссылкой на РБК-Украина, об этом на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве заявил действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

«Я сейчас здесь как глава ОБСЕ и призываю РФ прекратить эту войну, вывести свои войска из Украины, а также проявить преданность ценностям и принципам ОБСЕ и вернуться к дипломатическому пути», — заявил он.

Кроме того, Османи отметил полное осуждение дальнейшей агрессии РФ против Украины, включая недавний ракетный удар по жилому дому в Днепре.

«Я хотел бы подчеркнуть, что мы полностью осуждаем российскую агрессию против Украины. В Днепре мы увидели на выходных сумасбродную атаку против гражданских лиц. И этому не может быть никакого оправдания. Это вызывает большую грусть, и мы не можем с этим мириться», — заявил глава ОБСЕ.

Османи подтвердил, что Украина будет оставаться главным приоритетом председательства Северной Македонии в ОБСЕ.