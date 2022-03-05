Для энергетического перехода Германии нужен газ, но не из России.

Как передает РИА Новости, об этом заявил в субботу глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек.

«Мы делаем все возможное, чтобы сделать энергоснабжение климатически нейтральным. Это означает: последовательно сокращать потребление газа и продвигаться вперед с расширением использования возобновляемых источников энергии и производством водорода. Для перехода нужен газ — из других источников, кроме России», — заявил министр, его слова приводятся в Twitter Минэкономики ФРГ.