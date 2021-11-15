Украине следует продолжать проводить реформы в отношении свободы СМИ и мер по борьбе с коррупцией. Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в понедельник перед плановым заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

Линде провела переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. «Мой украинский коллега очень обеспокоен ситуацией. В апреле во время учений было наращивание численности войск вдоль границы с Украиной, их часть была возвращена, но большая часть осталась. Министр очень обеспокоен тем, что что-то может произойти, и просит ЕС быть готовым к этому», — рассказала она.

«Я как председатель ОБСЕ сообщила, что мы готовы идти дальше по политическому пути, минскому договору, переговорам в «нормандском формате» (Германия, Россия, Украина, Франция), — тем механизмам, которые уже есть, чтобы достичь политического решения по Украине. В то же время следует подчеркнуть, что Украине следует продолжать проводить реформы, не в последнюю очередь в отношении свободы СМИ, антикоррупционных мер, юридических реформ и так далее. Многие из глав МИД также поднимают этот вопрос. С одной стороны, мы выражаем полную поддержку территориальной целостности Украины, но в то же время Украина должна продолжить реформы», — добавила она.