Министр иностранных дел Италии Луиджо Ди Майо заявил, что к падению правительства Марио Драги привели партии, которые симпатизируют российскому президенту, пишет ТАСС.

«Неслучайно, что правительство свалили две политические силы, которые подмигивают Владимиру Путину», — так описал Ди Майо действия Движения «Пяти звезд» и партии «Лига Севера».

Сам глава внешнеполитического движения стоял у истоков образования «Пяти звезд». Он покинул ряды движения, как он утверждает, из-за поддержки ее умеренной позиции по украинскому конфликту российским послом Сергеем Разовым.

Глава правительства Италии Марио Драги смог уйти в отставку со второго раза 21 июля. До этого его не поддержало в голосовании о вотуме доверия Движение «Пять звезд» — главная сила правящей коалиции.