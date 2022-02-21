Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предложил российскому коллеге Сергею Лаврову приехать в Париж 25 февраля для подготовительных консультаций к саммиту России и США, тот согласился, сообщил французский МИД.
«Министр предложил своему российскому коллеге приехать в пятницу, 25 февраля, в Париж, на что последний согласился, для проведения подготовительных консультаций к саммиту, на который согласились наши президенты, после обменов мнениями президента Республики с нашими партнерами», — говорится в коммюнике.
При этом Ле Дриан заявил Лаврову, что эта встреча может состояться только в том случае, если «Россия не нападет на Украину».