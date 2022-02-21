«Министр предложил своему российскому коллеге приехать в пятницу, 25 февраля, в Париж, на что последний согласился, для проведения подготовительных консультаций к саммиту, на который согласились наши президенты, после обменов мнениями президента Республики с нашими партнерами», — говорится в коммюнике.