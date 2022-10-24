Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о необходимости усиления давления на президента Беларуси Александра Лукашенко с целью освобождения политзаключенных. Об этом он рассказал на встрече с белорусским оппозиционером Светланой Тихановской в Таллине. Его слова приводит портал err.ee.

«Международное сообщество должно продолжать выступать за безусловное и немедленное освобождение всех политических заключенных в Беларуси и за привлечение виновных в репрессиях к ответственности», — заявил Рейнсалу.

Министр также призвал принять решение на уровне Евросоюза, чтобы оказать давление на Лукашенко путем политической изоляции и ужесточения санкций. Кроме того, Рейнсалу в очередной раз обвинил белорусские власти в участии в специальной военной операции на стороне России.