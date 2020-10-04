Глава МИД Азербайджана провел переговоры с американским сопредседателем МГ ОБСЕ

Сегодня по инициативе главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова состоялся его телефонный разговор с американским сопредседателем Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофером.

Как сообщили АПА в МИД, в ходе разговора Дж.Байрамов проинформировал американского дипломата о высокой напряженности в регионе, в частности о целенаправленном обстреле Арменией гражданских лиц и объектов Азербайджана.

Министр отметил, что ракетный обстрел находящихся вдали от линии фронта азербайджанских городов, обстрел с территории Армении второго по величине города Азербайджана – Гянджи стали причиной жертв среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры.

Э.Шоферу была предоставлена информация о том, что до сегодняшнего дня в результате обстрела со стороны Армении число жертв среди мирного населения достигло 24, раненых – 111. Было отмечено, что Армения, осуществляя военные провокации, преследует цель терроризировать мирное население, запугать его и посеять панику. Дж.Байрамов подчеркнул, что военно-политическое руководство Армении в открытой форме демонстрирует применение тактики террора.

Американский дипломат, выразив обеспокоенность усилением напряжения в регионе, подчеркнул важность соблюдения режима прекращения огня.

Глава МИД Азербайджана отметил, что в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН вывод всех вооруженных сил Армении с оккупированных территорий Азербайджана является важным условием для обеспечения мира в регионе.