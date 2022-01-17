Председатель КНР Си Цзиньпин предостерег от разрушительных последствий конфронтационной международной политики. «Мы должны отказаться от способа мышления времен холодной войны и стремиться к мирному сосуществованию», — заявил он в понедельник, 17 января, выступая на открытии давосского Всемирного экономического форума (ВЭФ), который из-за пандемии коронавируса второй год подряд проводится в режиме онлайн. Нынешняя онлайн-встреча проходила под названием «Давосская повестка дня» («The Davos Agenda»).

По словам главы КНР, «история не раз показывала, что конфронтация не решает проблем, а скорее провоцирует катастрофические последствия». Глава КНР в целом предостерег от «протекционизма, унилатерализма и силовой политики», при упоминании которых китайские официальные лица чаще всего имеют ввиду США. (DW)