Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Запад не может вечно предлагать переговоры и «оливковую ветвь» России в случае «продолжения эскалации» ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Концентрация российских сил вокруг Украины продолжается, мы не видим никаких признаков деэскалации. Мы не можем вечно предлагать оливковую ветвь: если эскалация продолжится, будут введены масштабные санкции», — сказал он.

Мишель выразил мнение, что Россия попыталась «разделить Запад», однако добилась обратного эффекта, сплотив страны ЕС и трансатлантических союзников, а также партнеров по всему миру, включая Японию.