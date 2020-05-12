Гитару Курта Кобейна продадут в США за $1 миллион

Гитара фронтмена Nirvana Курта Кобейна с одного из самых известных концертов группы выставлена на аукцион в Соединенных Штатах, сообщается на сайте аукционного дома Julien’s Auctions.

Стартовая цена лота составляет $1 млн.

Речь идет об электроакустической гитаре Martin D-18E, на которой Курт Кобейн играл во время знаменитого выступления группы Nirvana MTV Unplugged In New York 18 ноября 1993 года, примерно за пять месяцев до смерти.

Отмечается, что к гитаре прилагается ее оригинальный кейс.

Аукцион пройдет 19 и 20 июня 2020 года в Беверли-Хиллз.(Газета.Ru)

| 2020-05-12T10:28:08+00:00 12 мая 2020, 11:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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