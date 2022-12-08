Канцлер Германии Олаф Шольц ожидает, что со временем страна сможет полностью отказаться от российских энергоносителей. Об этом сообщается в материале Funke.

«Сейчас мы принимаем необходимые решения, чтобы стать независимыми в долгосрочной перспективе», — отметил немецкий канцлер.

Как считает политик, Германия успешно сможет пережить нынешнюю зиму и остаться сильной промышленной державой.

По словам Шольца, Берлин рассчитывает на новые каналы импорта.

Одновременно с этим канцлер ФРГ подчеркнул, что добиться возврата цен, которые были до начала ситуации на Украине, не представляется возможным.

«Начиная с 2045 года мы хотим быть полностью климатически нейтральными…» — добавил Шольц. (gazeta.ru)