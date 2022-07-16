Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в пятницу во время визита в румынский порт Констанца поддержала идею назначения координатора ЕС по вопросам экспорта зерна из Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Spieqel.

По словам Бербок, также нужно рассмотреть возможность, «не скупить ли все зерно, чтобы потом иметь возможность гораздо быстрее его материально распределять».

Глава немецкого МИД отметила, что из-за блокады Россией украинских портов в Украине хранится 18 миллионов тонн зерна.

Она добавила, что на фоне переговоров в Стамбуле появился первый проблеск надежды, что спор можно разрешить. Тем не менее, важно искать альтернативные маршруты, например, через Констанцу.

Россия блокирует акваторию Черного моря, поэтому Украина не может экспортировать свою продовольствие морским путем.

В мае Европейская комиссия представила план мер, чтобы помочь Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию с учетом заблокированных Россией портов.

Ранее замглавы МИД Украины Дмитрий Сеник рассказывал, что в условиях морской блокады России Украина наладила два канала экспорта зерна – через Польшу и Румынию, а также ведет переговоры с государствами Балтии.