Германии были предложены пути выхода из кризиса вокруг телеканала RT DE, но немецкая сторона не стала это обсуждать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в МИД России.

«В ходе визита главы МИД Германии (Анналены Бербок — «Газета.Ru») в Москву и ее разговора с (министром иностранных дел РФ Сергеем — «Газета.Ru») Лавровым российской стороной были предложены пути выхода из кризисной ситуации, созданной властями ФРГ в отношении RT DE, но немецкая сторона отказалась их обсуждать», — сказал представитель российского внешнеполитического ведомства.