Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек полагает, что Германия не сможет обойтись без природного газа в течение ближайших 13 лет. Об этом он заявил в среду, выступая на конференции, организованной газетами Der Tagesspiegel, Die Zeit, Handelsblatt и Wirtschaftswoche, передает ТАСС.

«Нам нужен газ на эти [ближайшие] 13 лет», — отметил Хабек. Правительство Германии рассматривает природный газ в качестве переходной технологии на пути к более экологически безопасному производству энергии, поскольку к концу 2022 года страна постепенно откажется от атомной и угольной энергетики. После этого, по словам министра, Германия будет вынуждена импортировать водород, который должен частично заменить природный газ при производстве энергии. Вместе с тем Хабек выступил за диверсификацию поставок энергоресурсов в ФРГ.

В настоящее время, по мнению главы Минэкономики, Германия очень зависит от импорта российского газа.