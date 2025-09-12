Германия направила два истребителя Eurofighter на границу с Польшей после инцидента с БПЛА для расширения патрулирования воздушного пространства над этой страной и востоком Европы.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По его информации, два истребителя Eurofighter направлены на границу с Польшей для укрепления противовоздушной обороны восточной Европы.

Напомним, что в ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.